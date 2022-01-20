太狠！大陸一間企業老闆為了防止員工上班偷懶，竟出奇招，把每個員工電腦鍵盤上的「Alt鍵」拔掉，為的就是不讓員工快速切換視窗，好讓他隨時能確認電腦螢幕，並從源頭阻斷薪水小偷，消息曝光後，老闆極端的手法引起網友熱議。

監視器畫面拍下，老闆偷偷趁辦公室四下無人時，拔走鍵盤上的按鍵。（翻攝自微博）

根據陸媒《鳳凰網》報導，大陸福建省福州一間企業的員工到公司上班時，發現所有人的電腦鍵盤都缺少了「Alt鍵」，調閱監視器後才發現，竟是前一晚老闆趁著所有人下班後，親自走到每位員工的位置上拔下該按鍵。

熟悉電腦操作的人都知曉，同時按住鍵盤上的Tab與Alt可以快速切換視窗。該公司的一位員工就控訴，老闆想防止員工在用電腦做業務之外的閒事，才拆掉該鍵，為的就是在經過員工身後時，能準確看到員工當時的螢幕畫面。

該員工還加碼指控老闆過去的招數，包括在公司廁所安裝訊號遮蔽器，讓廁所完全收不到電信與網路訊號，防止員工在上班時間躲在廁所玩手機當薪水小偷；又或是為了不讓員工在午餐時間摸魚，老闆便統一訂購午餐便當，讓員工坐在位置上吃，防止有人外出超時，拖到工作進度。

消息曝光媒體後，引起大陸網友熱議，不少網友在新聞的留言區寫下，「三流公司」、「真正會管理人的應該是激發員工的熱情，讓員工自發為公司殫精竭慮。」、「同時也降低了工作效率，真是無語」、「斤斤計較的老闆，成不了大器」；也有網友表示老闆的方法治標不治本，「這老闆是不是傻。快捷方式可以自己改的啊」、「其實沒有Alt鍵也可以摸魚」、「Windows加Tab一樣的」。