出道11年、35歲的藝人小優，去年砸千萬晉升有殼族後，近期完成凍卵手術，成功凍了12顆卵子，感情空窗的她說：「雖然之前算命老師說我會到40歲才結婚，但凍卵算是完成我人生的另一項重大事件。

小優回憶當時為了凍卵，承受許多的孤獨時刻，「由於我是自己一個人住，沒有和家人一起，加上單身沒有男友的緣故，每天都得要自己一個人在肚皮上扎針。」

當她從醫院帶排卵針回家，第1次要打針時，光瞄準自己的肚皮，竟耗2個小時才完成。進行取卵手術的前一晚，要打破卵針，她還是忍不住找好友黃喬歆（瑤瑤）來幫忙。

她完成取卵手術的當天上午，麻藥才剛退就立刻從台中返回台北接了2個工作，完全沒有時間休息，直到凌晨才回家。經歷了凍卵後，小優笑說：「孩子還沒生，反倒是先生出一個無敵鐵金剛的自己。」

農曆新年將至，小優也期許新的一年可以找到新家男主人，至於擇偶條件，她說：「貼心大方 ，還要比我聰明的人，然後事業有一定程度，可以一起打拚的對象，畢竟還有房貸壓力，得努力工作。而外表上，我喜歡濃眉的男生，身高比我高一點點就可以了。」事業上，她則希望能開頻道以及斜槓副業。