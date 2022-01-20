好消息！國內自行研發的中藥「清冠一號」也通過衛福部核准可公費給付藥費。中醫師公會表示，先前服用清冠一號的病患都只能自費，衛福部正式於1月17日核准可公費給付，且可回溯至去年12月1日。

有台灣之光美稱的「清冠一號」，是由黃芩、魚腥草等十種中藥材為處方，銷售國際十餘國，在去年本土疫情期間助攻防疫，讓確診者及早解除隔離出院，但由於始終未列入疾管署新冠肺炎治療指引，也未納入健保給付，中醫師若是開藥，民眾只能自費。

中醫師公會理事長柯富揚表示，衛福部於1月17日核准可公費給付，並可回溯至去年12月1日，民眾若有需求可備妥病歷、收據等相關證明，向衛福部中醫藥司申請。

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情需要，衛福部去年5月核准第一家藥廠的「臺灣清冠一號濃縮製劑」專案製造，目前共核准8家中藥廠於國內專案製造「臺灣清冠一號」，其所核定之藥品類別為中醫師處方藥，須由中醫師診斷開立處方後使用。

清冠一號適用對象為四項條件中具下列任一條件者，包括確診新冠肺炎呈現無症狀患者；確診新冠肺炎呈現發燒、咳嗽、倦怠、嗅味覺喪失等症狀輕微患者；確診新冠肺炎呈現發燒、咳嗽症狀明顯，但不需使用氧氣之患者；確診新冠肺炎呈現發燒、咳嗽症狀明顯，需使用氧氣的病人。

柯富揚表示，清冠一號由中醫醫療機構或醫療機構附設中醫部門自行採購存放，並經中醫師診斷，含視訊診療，臨床症狀、評估治療效益與風險，充分告知病人，經其同意後給予符合條件個案口服治療。