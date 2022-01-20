2021年4月發生的松山分局黑衣人之亂，時任分局長林志誠因處理不當下台，還被降調勤務中心主任，林認為案發時，他有徹回「自願降調同意書」，意即拒絕降調，但警政署、北市警局仍將他調職，向公務人員保障暨培訓委員會提出覆審，保訓會審理後認為確實於法不合，處分撤銷，警政署應在4個月內回復林「警監四階」的職務。

松山分局去年4月因楊姓教官酒後，與徐姓男子口角，導致徐在內的一群人衝入警局砸電腦、推椅子，事後包括楊姓教官、派出所所長以及分局長，都因行為及處理不當，遭到不同處分，時任松山分局長林志誠被降調北市警局勤務中心主任。

林調職時，曾在4月27日簽署「降職同意書」，但事後認為並非自願，在相關人事派令發表前就將文件撤回，但北市警局報請警政署後，仍於4月30日先發表人事案，5月11日降調處分生效，林遭降級改敘。

保訓會審理後，認為該處分於法不合，撤銷該人事案，要求警政署需在4個月內，將林志誠恢復「警監四階」的職務，對此警政署表示，尊重保訓會復審決議，已與北市警方溝通研議，在期限內會做出處置。

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