選美女星兼網紅楊築晶（Crystal Yang）來自花蓮，因為擁有神似女神王祖賢的姣好外貌，因此又有「後山小公主」、「花蓮王祖賢」等封號。楊築晶經常透過社群媒體分享生活，她今(20日)在IG曬出與愛犬互動的辣照，除了狗狗可愛吸引目光外，她外穿橘黃色西裝疑似「裡面沒搭」，開腿洩雄偉深V春光讓網友噴鼻血。

楊築晶今(20日)曬出與愛犬互動的美照，畫面中她穿著上下一套的橘黃色休閒西裝，除了下身褲裝是七分褲設計外，亮點在上身除了西裝外看似「裡面沒穿」，至少沒有看見任何胸衣內搭，而這樣開深V的穿法炸出她的雄偉好身材，雪白UU上圍完美呈現；而楊築晶的「露出」是自然隨性風格，她的表情動作則是專心跟愛犬互動，模樣活潑俏皮；只是她的愛犬「滷蛋」似乎身上還有傷沒完全好，看了惹人憐惜。

她寫道：「被滷蛋逼到角落der小公主，老大狗真的好臭嗚嗚嗚，冬天又不想幫他洗澡，因為他不喜歡吹風機都不給吹」；網友回覆關心她的愛犬：「他的傷還没好嗎。還是剩下疤了」，其餘粉絲則被辣到眼冒愛心。

楊築晶國中時期就與家人移居馬紹爾群島共和國，高中畢業後便前往美國夏威夷就讀大學，而擁有亮麗外表與177公分高䠷身材的她，還曾在2016及2017年時分別參加「國際台灣小姐競選」、「夏威夷華裔小姐競選」，接著又在2018年代表夏威夷參加「國際中華小姐競選」，最後拿下「友誼小姐」大獎而打開知名度。

此外，楊築晶私底下的個性也十分直率活潑，經常不吝嗇地在IG上曬出大量比基尼辣照，展現健美又火辣身材與一雙大長腿，並搭配各種「幹話」梗圖吸引網友留言轉發，使她在IG的人氣不斷飆升。