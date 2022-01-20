中視新聞新年首月就創下收視新高，18日晚間新聞收視高達2.46，居當日全台所有頻道節目收視總排名第2，已超越原本穩居前2名的8點檔戲劇，再創新高紀錄。這也意謂著，看中視晚間新聞的人比看8點檔的還多，是新聞台10幾年來沒看過的現象。

據了解，以往新聞能擠進收視前幾名，多半是大選開票，而在平日週間就能擠進前兩名，甚至瞬間收視高點能破3.07，中視新聞在收視表現上相當亮眼。

不光母頻晚間新聞，中視新聞台18日的晚間新聞也表現突出，即使頻位在154台，仍開出0.76的收視率，更擠進全國收視排行第35名，同樣進榜的還有中視午間新聞，以0.65排名第44，當日加上晚間6點綜藝《全民星攻略》、晚間8點戲劇《以家人之名》等，全國節目收視排行前60名裡頭中視就占了6名。

中視晚間新聞4歲以上平均收視從去年4月以後，不只是無線台，連同新聞頻道，都是穩坐全台新聞類頻道第1名，更可說是新聞影響力最大的新聞品牌。綜觀去年中視晚間新聞收視數字，1-12月平均收視1.86，比起109年度足足躍升24.8％，與其他無線三台及各新聞台相比，中視新聞月平均收視也同樣居冠。

自疫情爆發以來，中視新聞持續深入報導，像是施打疫苗、各縣市的疫苗量，以及疫情追蹤，或是全民施打第3劑的狀況等，新聞團隊深入追蹤，提供完整詳實的新聞資訊，長久累積經營進而贏得觀眾的信賴。