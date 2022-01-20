台灣化合物半導體2021年產業產值高達835億元，年增26.4％。PIDA光電科技工業協進會持續推動產官學合作，董事長邰中和指出，擴大在設備與材料方面的量能，將為台灣帶來機會。2021年「台北國際光電週」，特設立「化合物半導體專區」，除了中美晶（5483）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）等指標公司外，也邀請中鋼碳素、南方科技等，帶來新材料與檢測等。

化合物半導體擁高能效、低能耗等特性，切合新興科技應用，深受產業重視。PIDA指出，在政府推動化合物半導體計畫下，台灣建立完整戰略，面對國外IDM廠商尋求代工，包括台積電、聯電、穩懋等代工廠增加產能，而環球晶、漢民、穩晟、盛新等基板廠商同樣擴大投資，多家廠商預計2022年推出化合物半導體相關產品。

在全球市場上，碳化矽（SiC）基板依舊供不應求，主要大廠如Wolfspeed（原Cree）、II-VI、Rohm等，目前均以10倍以上的能量在擴增產能。PIDA執行長羅懷家指出，碳化矽難在長晶，材料的選擇會是重點。

據中鋼碳素先前表示，碳化矽無論是原料端或製程端皆需要使用高純度碳材，過程中高純度石墨坩堝是要角，惟須倚賴進口，國內長晶業者自行設計熱場也因進口坩堝尺寸而受限。著眼於此，中鋼碳素斥資5700萬元，建置全台第一座鹵素純化爐，開發高純度碳粉及高純度石墨坩堝，做為生產碳化矽的原料，以建立台灣材料自主能力。

邰中和也指出，人才會是產業發展重點，因此PIDA積極促成產業合作與交流。除了5G、人工智慧、遠距服務及自駕車等科技興起，他還提及包括B5G矽光子、6G衛星光通訊等，都將是帶動台灣光電產業的明日之星。