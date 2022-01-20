美國總統拜登（Joe Biden）昨日(19)召開就職1周年記者會，面對記者提問表示，最新一項民調顯示有近一半的美國人民對總統的身心健康狀況感到懷疑，拜登噗嗤一笑無奈否認，並說自己不曉得為什麼大家老是認為他不健康。

James Rosen brings up the issue of Biden's mental fitness. pic.twitter.com/b8conSnqW5 — Scott Whitlock (@ScottJW) January 19, 2022

根據美國新聞網站「Politico」/《Morning Consult》19日公布的民調顯示，對於拜登身體健康及精神狀態，有49%的美國人否定了拜登，認為他不健康。而受訪者意見存在分歧，特別是共和黨女性將近87%否定了拜登的狀況；而民主黨人對此想法則呈現五五波，大約49%的人表示拜登的狀態是不定時炸彈，另有43%認為他很穩定。

「為什麼美國選民對總統您的健康如此擔憂呢?」記者繼續追問。

當下拜登噗嗤一笑然後冷淡回應，「我不知道。」

「我會讓你們知道你們錯了。」

民調更進一步發現，將近一半的人認為拜登沒有能力領導國家。

現年79歲的拜登，距離80大壽近在咫尺，舉手投足都被攤在陽光下檢視，包括演講中咳嗽次數、姿體流暢度等等，一有異狀不免就會受到外界揣測質疑。事實上，拜登已經被類似精神健康問題困擾一陣子。去年(2021)11月，才剛接受上任以來第一次體檢，報告出爐證明拜登仍是一位精力充沛的男性。當時第一夫人吉兒(Jill Biden)也否認了總統健康下滑的聲量，稱這個問題「相當荒謬」。