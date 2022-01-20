大自然森呼吸瑜伽體驗（由Yoga Cave瑜伽山洞鄧燕英老師授課）。（奧丁丁集團提供）

故事所（OwlStay）希望透過精油泡澡、森呼吸瑜伽、藥草球按摩三項體驗活動，於九份山海環繞之間，帶給旅人平衡身心靈的療癒之旅。（奧丁丁集團提供）

森林浴精油泡澡體驗。（奧丁丁集團提供）

大自然森呼吸瑜伽體驗（由YiYoga芝伊老師授課）。（奧丁丁集團提供）

深度療癒草球按摩體驗。（奧丁丁集團提供）

疫情改變消費者旅遊型態，旅客偏好遠離塵囂的大空間獨立型旅宿，於山林之間舒緩身心，看準旅人出遊型態轉變，奧丁丁集團旗下旅宿整合服務平台「故事所」（OwlStay）28日起至3月28日推出期間限定「春日暖呼呼療癒之旅」，跨界攜手多位職人，推出精油泡澡、森呼吸瑜伽、藥草球按摩體驗活動，搭配夜間泡茶故事屋、語音導覽夜遊服務，邀請旅人來場遠離都市人群、放鬆身心的山林療癒之旅。

OwlStay長期透過跨界合作為旅人打造深刻且獨特的在地體驗，這次也攜手肯園以帶有木質調香氣的森林療癒特調香氣複方精油，提供旅人在肌膚抹上精油泡澡，同時欣賞綠意美景的SPA級浴池體驗，於旅宿空間內享受輕奢「森林浴」。

奧丁丁集團營運長李俊宏分享，自COVID-19疫情爆發迄今，民眾旅遊型態逐漸轉變為包棟聚會為主，傾向減少實體及陌生接觸，選擇於特定空間與親友度假放鬆，為因應疫情下民眾需求，OwlStay團隊更新多項《山中夢遊》旅宿服務，如晨間將早餐餐盒直送各房，過去由小管家帶領的團體夜遊，調整為夜間泡茶故事屋、線上語音夜遊導覽系統替代，更規劃《綠光》及《連嵎》兩棟房源語音，取代工作人員空間導覽，以富有情感的口白及文字，帶領旅人瞭解旅宿空間故事與設計巧思，同時維持獨有的旅宿體驗。

面對疫情重創旅遊產業，李俊宏亦表示，「奧丁丁長年致力透過深度旅遊加深民眾與土地連結，未因疫情而止步，OwlStay故事所持續訴說在地故事，為旅人與地方建立深刻連結，除了九份《山中夢遊》各季度企劃、花蓮《鹽花》持續邀約藝術家進駐展覽，臺北《夾腳拖的家》長安122今年更將推出全新企劃，帶領民眾看到更多面向的城市故事，與不同職人、藝術家在旅宿空間激盪新火花，開啟品牌、人文與旅遊的多元合作模式。」故事所（OwlStay）官方網站：https：／／owlstay.travel／。