網紅鳳梨（吳泓逸）19日遭網友指控，和已是4寶媽的女粉絲發生關係，消息一出引起外界熱議，他在19日深夜表示，因為打完球回家太累了，會在今(20日)開直播說明這起事件，鳳梨稍早也開直播，寫下：「我沒有要逃避什麼…對不起」，氣炸表示「不知道自己做錯什麼事」。

鳳梨說到自己那時單身，沒有女朋友、老婆，「啊這樣是有怎麼樣嗎？」他也表示女方昨晚有打電話給他，向他道歉「對不起影響到他」，他也氣憤表示沒有偷吃，並強調自己也是人，也有生理上的需求，「她們離婚欸，我那時候根本不知道他們有結過婚。」

他也表示自己沒危害社會，從昨天晚上就一直被罵，但他也要大家不要罵女方，因為她有打電話給他道歉，並透露對話是前夫洩漏出去的，至於被爆料有入珠一事，他也坦然認了：「我不只有入，還很多顆！」

他也解釋前年單身很久，有時也有「需要」，且「服務」了很多人，但沒有介入別人婚姻，如果因為他有造成社會負面影響，那他道歉。他也要媒體幫他宣傳，他針對陽具偏大、入珠、和男歡女愛等雞毛蒜皮小事耗用社會資源道過歉了。

鳳梨19日遭網友爆料，曾和女粉絲發生關係，對方還是4個孩子的媽媽，和老公已經離婚，不過因為孩子的關係，所以仍和前夫住在一起。網友更曬出女粉絲和友人的對話截圖，不僅有拍到鳳梨在床上睡覺的私密照，閨密問「長怎樣，真的19嗎？」她也向閨密炫耀鳳梨尺寸不小、特徵及「辦事過程」，消息一出也讓網友議論紛紛。