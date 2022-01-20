大陸官媒新華社報導，大陸全國徵兵工作電視電話會議20日在北京召開。會議宣讀了大陸國務院、中共中央軍委2022年徵兵命令，對今年兩次徵兵工作進行安排部署，強調要深入貫徹習近平強軍思想，樹立精準徵兵理念，圍繞部隊戰鬥力建設精準發力，為強軍興軍提供更多高素質兵員。

據悉，大陸2022年上半年徵兵工作從2月15日開始，至3月31日結束；下半年徵兵工作從8月15日開始，至9月30日結束。徵集對象以大學生為重點，凸出各級各類學校畢業生徵集，優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

徵集的女青年，為普通高中應屆畢業生、普通高等學校（含科研機構）全日制應屆畢業生及在校生，2021年普通高等學校全日制本專科應屆畢業生可以報名參加2022年上半年女兵徵集。

徵集年齡，男青年為2022年年滿18至22周歲，普通高等學校本專科畢業生、符合畢業條件的畢業班學生放寬至24周歲，研究生畢業生及在校生放寬至26周歲；女青年為2022年年滿18至22周歲，全日制研究生應屆畢業生及在校生放寬至26周歲，上半年徵集的2021年普通高等學校全日制本專科應屆畢業生放寬至23周歲。

會議指出，在搶險救災和災區恢復重建中表現突出的優秀青年，烈士、因公犧牲軍人、病故軍人的子女、兄弟姊妹和現役軍人子女，符合徵集條件的應當優先批准入伍。少數民族居住集中地區應當多徵集文化程度較高、綜合素質好的少數民族青年入伍。革命老區應當多徵集老紅軍、老復員軍人後代入伍。

會議明確，適齡青年應當在其戶籍所在地應徵，經常居住地與戶籍所在地不在同一省、自治區、直轄市且取得當地居住證3年以上的，可以在經常居住地應徵。普通高等學校應屆畢業生和在校生可在學校所在地應徵，也可在入學前戶籍所在地應徵，大學新生在入學前戶籍所在地應徵。