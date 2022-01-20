疫情下旅遊觀光業如何發展成為各國政府頭痛難題，大陸國務院在20日印發「十四五旅遊業發展規劃」，當中提到，將及時研判國內外新冠肺炎疫情防控狀況，適時啟動入境旅遊促進行動，出台入境旅遊發展支持政策。

該規劃指出，將及時研判國內外新冠肺炎疫情狀況以及國際變化，科學調整有關人員赴陸管理措施，在確保防疫安全的前提下，適時啟動入境旅遊促進行動，出台入境旅遊發展支持政策，審時度勢採取有力措施推動入境旅遊高質品質發展。

但規劃也強調，仍把疫情防控放在首位，嚴格執行國際客運航班「熔斷」措施，動態精準調整來華人員入境政策。科學制定並實施入境旅遊疫情防控技術指南，強化入境旅遊接待重點人員、重點場所防控，嚴格落實門票實名制預約制度。

規劃也表示，在產業方面，將做強做優做大骨幹旅遊企業，穩步推進戰略性並購重組和規模化、品牌化、網路化經營，培育一批大型旅遊集團和有國際影響力的旅遊企業。