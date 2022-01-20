飯店這種SOP讓母親氣炸！1名女網友日前在台南關子嶺某溫泉飯店過夜，深夜時突然聽到女兒大哭，一看發現飯店嬰兒床的床板竟塌了、整片床板倒在地上，女兒的頭則瘀青一片；事後飯店僅提供皮膚藥膏，隔天一早櫃檯人員還說其他人用都不會這樣，之後會向上層反應，女網友認為飯店處理問題SOP根本有問題。

該名女網友在臉書「爆料公社公開版」發文表示，她日前到台南關子嶺某溫泉飯店過夜，半夜2點多聽見女兒暴哭，一看發現飯店提供的嬰兒床床板竟應聲倒在地上，女兒摔落後頭部有明顯瘀青，飯店櫃檯人員第一時間致歉，並說很多客人使用都沒有此問題，讓原PO心想「所以呢，我女兒摔下來是我的問題？」

該女網友說，事後飯店僅提供皮膚藥膏，隔天一早也沒有主管前來詢問情況，直到退房時櫃台人員才再次致歉，並說會跟上層反應，讓她相當不滿飯店處理問題的SOP，事後發文嗆「如果睡的是更小的嬰兒呢，從那麼高的床直接下陷撞到頭，會只是黑青而已嗎？」

1名女網友日前在台南關子嶺某溫泉飯店過夜，深夜時突然聽到女兒大哭，一看發現飯店嬰兒床的床板竟塌了、整片床板倒在地上，女兒的頭則瘀青一片。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

不過有其他網友留言稱「這個床真的動到床板就會掉下來，之前我也有這個嬰兒床」、「下次住飯店，嬰兒床下面可以放行李箱墊住預防一下」、「使用飯店嬰兒床前都要先檢查，嘗試用手壓壓看確認安全性」、「給白藥水跟小護士真的傻眼」、「板子下方能卡住支撐到的面積看起來很小，感覺一不小心就會掉了」。