立法院審查今年度中央政府總預算，傳出華視總經理莊豐嘉恐嚇要求國民黨撤下檢討華視長年虧損的預算提案，引發朝野譁然，民進黨台北市議員王世堅更痛批莊豐嘉「走人剛好而已」。對此，莊今天(20日)在臉書上點名王世堅和王世堅辦公室主任沈志霖，並指不知王對自己的印象從哪裡來？沈則回應，自己何德何能能影響擁有話語霸權的華視總經理？並提出3點說明。

莊豐嘉今天在臉書上表示，聽說有位王議員說私下接觸時，覺得我態度惡劣，情緒控管有問題。「但是我跟這位王先生其實只見過一面，而且還是他請我吃飯（五年前了吧），請教我對台北市長選舉的意見」，雙方客客氣氣，氣氛融洽。不知道他上述這個印象從哪裡來？還是他認錯人？好像應該問沈志霖？

沈志霖則在臉書上發文澄清，對於莊豐嘉總經理無視民進黨內或台派多位也同樣對他有不同意見的人士，唯獨點名在此之前對他毫無評論的本人，首先想說：「台北市議員辦公室主任何德何能影響擁有話語霸權的華視總經理，我只是想還原與我自己有關的事實經過而已。」

另外，針對莊豐嘉總經理表示「聽說」某位王議員說私下接觸時，覺得他態度惡劣，情緒控管有問題，沈志霖則說，恕本人無法回應因「聽說」而產生的問題，敬請見諒。

為求還原事實，沈志霖還提出3點說明：

1.本人因多年從事政治工作，近年專職於監督柯市府，多年前因與莊豐嘉總經理共同擔任凱達格蘭學校營隊評審時相識，一直以來都是志霖尊敬的前輩，我的確於2017年主動邀約莊豐嘉總經理一起午餐，討論對2018年台北市長選舉的看法，當時莊豐嘉先生雖非華視總經理，但仍提供很多見解，提供我們更多元的視角，在此再次深深感謝。

2.事實上，王世堅議員只在日前一次TVBS新聞大白話節目中，「公開」評論對於莊豐嘉總經理近日於立法院面對在野黨監督時產生的風波，內容完全未提及多年前的那場「私下餐敘」，若是因個別媒體引用節目內容並加以報導時無心造成誤會，雖然遺憾，但與王世堅議員或我本人均完全無關。

3.近日因莊豐嘉總經理在國會中的爭議，有多位不同政黨的委員、甚至部長都已表達出自己的想法，相信大家都有看到，莊豐嘉總經理在經營華視的諸多爭議，也早已在影視圈廣傳，也親口得到業內人士的證實，大家自有公評，解鈴還須繫鈴人，相信莊豐嘉總經理有能力成熟面對問題、順利解決危機！