因報名旅客報名狀況未達預期，去（2021）年底復航的星夢郵輪「探索夢號」，以調整航程為名將3月底前航次全面喊卡。代理銷售星夢郵輪的旅行社已收到星夢郵輪通知取消1月24日以後的航次。由於有外媒報導星夢郵輪母公司雲頂香港傳出破產，是否影響台灣營運，備受旅遊業關注。

星夢郵輪「探索夢號」2020年7月首航後，成為全球第一艘疫後復駛的郵輪，以基隆為母港帶旅客前往澎湖、馬祖、金門及花蓮等跳島與環島遊。而本土疫情升溫，防疫升至三級警戒後，星夢郵輪因新冠疫情影響，自2021年5月起預防性停航了七個月，直到疫情趨緩，星夢郵輪「探索夢號」才在12月31日復航，重新恢復其台灣基隆母港航線的營運，配合主管機關防疫要求分別展開兩晚及三晚的郵輪環島遊，搭載國人經海路暢遊花蓮、安平及高雄三大熱門景點。

配合防疫規範，星夢郵輪「探索夢號」重啟台灣母港航線之前，星夢郵輪按照主管機關最新頒布的標準，全面審視及優化「探索夢號」的防控細則，並制定更嚴謹的衛生安全措施。根據最新實施的防控細則，所有旅客必須於行前至少14天完成有關當局認可的新冠疫苗接種；所有年齡的旅客亦必須於登船前出示行前48小時新冠病毒核酸檢測（PCR）的陰性結果等。同時郵輪必須降載。另外，冬季航程海象不穩定，諸多因素使旅客報名數量不如預期，銷售狀況不好，所以郵輪公司通知代理銷售的旅行社暫時停航。

有外媒報導，星夢郵輪母公司雲頂郵輪香港可能申請破產，其德國造船附屬公司破產後，無法取得資金維持營運，公司股票也已停牌。「探索夢號」停航是否與母公司破產有關，外界並不清楚。而雲頂郵輪集團在台委託的公關公司回應表示，1月24日過後的探索夢號航次取消，主要是航程的調整，目前在台灣營運一切如常。