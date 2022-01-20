34歲大陸女星張雨綺因出演周星馳電影《長江7號》走紅，被封為「星女郎」之一；前(2020)年她參加實境節目《乘風破浪的姐姐》，憑藉直爽個性與性感身材，人氣直線攀升；昨(19)日一組張雨綺穿尖領連衣裙亮相的火辣舊照曝光，卻被大陸網友指她「缺乏（領口）安全意識」、「故意秀身材」，但也有人認為：「就喜歡張雨綺的這份大氣」，兩派輿論意見引爆熱議。

昨(19)日有一位娛樂部落客在網上曬出了一組張雨綺穿尖領連衣裙亮相的照片，並表示：「張雨綺出席活動的舊照，穿尖領連衣裙，塗紅色唇彩，造型華麗，氣場十足，就是行為舉止有點太大意了，彎腰居然不捂領口，感覺張雨綺缺乏安全意識呀！」該部落客的言論引起了網友們的注意，一時間「張雨綺是不是一位缺乏安全意識的女明星？」這話題竟引起了熱議。

張雨綺穿尖領連衣裙亮相，有人說「缺乏安全意識」，也有人說她「故意秀身材」、「大氣」。（圖／截取自微博）

從這一組張雨綺穿尖領連衣裙亮相的照片來看，這應該是張雨綺2年前走紅毯時拍攝的照片，從時隔2年的角度，再回看這一組張雨綺的照片，依然覺得她的造型很時尚，紫色的尖領連衣裙搭配高馬尾辮，不僅顯得她的身材傲人，而且還顯得她的氣質高雅，可看出張雨綺確實是一位穿衣品味不錯的女明星。

張雨綺穿尖領連衣裙亮相，有人說「缺乏安全意識」，也有人說她「故意秀身材」、「大氣」。（圖／截取自微博）

在這組照片中有一張是張雨綺彎腰時被捕捉的瞬間，張雨綺站在觀眾席做了一個彎腰的動作，和其他女明星不同的是，張雨綺彎腰時沒有用手捂住領口，也就是說張雨綺的彎腰動作很顯身材，這也是該部落客會認為張雨綺「缺乏安全意識」的原因。不過，大部分網友不太認同這種說法，有網友認為張雨綺在「故意秀身材」，還有網友認為張雨綺「很大氣」，甚至還有一位網友表示「就喜歡張雨綺的這份大氣」。