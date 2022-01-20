中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮(吳函峮)，甜美外型下擁有超火辣身材，加上直率不做作個性，讓她圈粉無數，更紅到日本去，被日媒譽為「台灣第一啦啦隊美少女」，最近她響應公益拍賣，捐出穿過的球衣義賣，沒想到距離拍賣結束時間還有2天，競標金額已飆到13萬6千元，還有機會再衝高，人氣相當紅不讓。

中國信託慈善基金會每年都會透過「點燃生命之火」進行愛心義賣活動，中信兄弟球員、啦啦隊女孩等，都會捐出自己的珍藏物品，而全部所得都用來幫助偏鄉弱勢孩童。

峮峮球衣義賣，目前競標價已累積13.6萬元。(圖／擷取自拍賣網站)

峮峮之前常穿這件球衣在場邊加油。(圖／擷取自峮峮臉書)

而峮峮捐出的「2018實戰中字簽名球衣」，是目前全部義賣物品的最高價，已經累積到13萬6千元，義賣時間從17日中午12點開始，到22日下午6點結標，金額還有機會再飆高。另外，義賣金額第二高是貴貴捐的「2021中信兄弟總冠軍手繪」，第三高是笑笑的「2021實戰簽名球衣」。

峮峮之前因穿著超緊身球衣在場邊熱舞，甜美笑容加上火辣身材，讓她因此爆紅，而網友也發現她捐出的球衣，就是她昔日穿的緊身「戰袍」。