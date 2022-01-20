台電3月份要推出「彈性夜減型」減少用電新方案，今日遭國民黨文傳會副主委鄭照新質疑是「缺電」才推這些方案。台電回應辯稱，這是烏龍質疑，該公告為今年推出的「計畫性減少用電措施—彈性夜減型」，為需量反應方案。但坦言這是再生能源時代，為了夜尖峰供電裕度推出。

鄭照新今天在臉書秀台電公告，表示原定於今年5月實施的「計畫性減少用電措施－彈性夜減型」，將提前到今年3月就登場。他質疑「不是不缺電嗎？」

台電的說明很有趣，還把原因扯到前總統蔣經國去。說需量反應措施從1979年，蔣經國時代就開始推動，是以電費優惠引導用電尖峰的長期做法，相關指控恐怕是一時不查誤解政策，也酸錯對象。

台電表示，需量反應措施以契約容量100瓩以上(特)高壓用戶為自願選用對象，用戶「可自由選擇參與」的電費扣減回饋措施，並搭配時間電價選用。對整體供電來說，則有強化移轉或減少夜尖峰用電的效益，與限電無關，是各國電業普遍採行之作法。

2021年，台電需量反應措施申請抑低容量在8月最高為265萬瓩，且於尖載日(7月27日)抑低用電107萬瓩，有相當實績。

台電坦言，過去需量反應執行以日間為主，因應再生能源時代，為提升夜尖峰供電裕度，才進一步在今年推出彈性夜減方案，讓用戶可以在夜晚尖峰時間，自由選擇抑低2、3或4個小時，並依時段差異給予不同電費回饋。

至於提前到3月實施，台電解釋，是為使用戶儘早熟悉方案內容配合調整用電行為，本方案提前自今年3月1日起實施至10月31日止，共計8個月。