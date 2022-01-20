1名女網友因婚後住婆家，丈夫的兄弟姊妹都已搬離，因此每年過年全由她1人負責，住在婆家31年由她包辦過年大小事，還要給婆婆1萬元買菜，牲禮和年菜錢也都是她出錢，家族其他人只要回家吃飯就好，如今她終於決定搬出婆家，笑說「今年就讓他們自己去處理，換我們負責吃吃喝喝、嫌東嫌西」。

該名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，「結婚31年了，今年我終於不用再擔心過年採買年貨跟準備年菜事宜」，她說以前住在婆家，家中都是由她的薪資所出，每天過年需給婆婆1萬買青菜，其他開銷也全由她負責，包括牲禮3份和年菜訂購等，而丈夫的兄弟姊妹只要回來吃飯、給長輩紅包就好。

人妻住婆家31年的年節全由她包辦，她還要給婆婆1萬元買菜，牲而家族其他人只要回家吃飯就好，如今她終於搬出婆家，她說「今年就讓他們自己去處理」。（翻攝自臉書「毒姑九賤婆媳討論區」）

該女網友說，過年期間幾乎都是她與丈夫、孩子在婆家忙前忙後，還會被親友嫌棄準備的不夠豐盛、不夠好，如今她忍了31年終於搬出婆家自己住，她發文怒嗆「一群不出力又不出錢、只會嘴的人，今年就讓他們自己去處理，今年換我們當甩手掌櫃負責吃吃喝喝、嫌東嫌西」，讓其他人嚐嚐她以往的感受。

其他網友留言說，「那要記得忍住不要又跑去幫忙喔！要冷眼旁觀」、「恭喜妳，把失去的自我找回來吧加油」、「恭喜脫離苦海」、「恭喜出運，我和妳一樣年份感同身受，但我還在苦海裡」、「31年不簡單，辛苦了」、「人生有幾個31年，接下來的人生要精彩過啊」、「妳也太會忍了吧！忍了30年才搬出來？佩服佩服！」