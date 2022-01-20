國民黨立委蔣萬安預計農曆春節後會宣布投入台北市長選戰，而民進黨方面會派誰參選，也成為各界關注的焦點。民進黨立委吳思瑤表示，前副總統陳建仁是夢幻名單，「夢幻到我不敢想像」，但是最近居然發現好像越來越有譜；民進黨立委何志偉則說，應該要到1月份之後才會有確定人選，若要推派陳時中也不宜太早。

對於民進黨內誰會出馬角逐2022年的台北市長選戰，《民視新聞》報導，吳思瑤表示，她一直認為陳時中是競逐台北市長的人中，最有競爭力的一位，「但是因為現在疫情越來越險峻，我認為以阿中部長的個性，守住疫情是當務之急」。

關於陳建仁是否會參選，吳思瑤則說，「大仁哥，這絕對是夢幻中的名單，夢幻到我不敢想像，但是最近討論著，居然發現好像越來越有譜，但核心還是他個人的意願」。

何志偉指出，若現在太早把陳時中推出來，說他就是市長候選人，「萬一病毒又變種了，他怎麼辦？那個『時中』會歪掉」。至於最終的人選會是誰，也許會有一個新面孔也不一定，且也應該要等到1月份之後，才會知道時間點跟可能的人選，真正推出市長候選人，可能也要接近夏天了。

此外，民進黨台北市議員王世堅20日上午在廣播節目中受訪時則表示，他認為林佳龍最適合出馬競選台北市長。