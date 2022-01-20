歸仁區公所與歸仁區農會、七甲花卉園區推出「七甲花卉新春優惠好康送」活動。（曹婷婷攝）

春節採買花卉來歸仁！台南市歸仁區的「七甲花卉園區」是台南最大盆花產銷區，歸仁區公所今天與歸仁區農會、七甲花卉園區推出「七甲花卉新春優惠好康送」活動，1月24日至2月15日到七甲花卉採購盆花，滿300元送摸彩券、滿千元送「花現歸仁」特色伴手禮！

歸仁區長魏文貴表示，過年期間，不少民眾會買妝點家裡，為增加過年期間採購盆花人潮，歸仁區公所特與歸仁區農會及七甲花卉園區聯手首度合辦推廣活動，鼓勵市民過年期間來「七甲花卉園區」採購繽紛盆花布置家園，迎接2022 壬寅年新春到來。

魏文貴說，除了有琳瑯滿目的花卉等待民眾採買，活動也祭出豐富摸彩品，包括腳踏車、秈米及各式盆栽組合等。值得一提的是，優惠贈送的「花現歸仁」特色伴手禮盒，是歸仁區公所、農會及花卉園區產銷班長黃毅斌聯手打造，主打療癒系，相當適合過年送禮。

黃毅斌說，近來已有不少民眾來園區選購應景年節氣氛的花卉產品，七甲花卉園區過年期間也推出「新春限定花種」，好比象徵大吉大利的「金桔」、代表銀兩的「銀柳」 及好彩頭的「紅色蘿蔔」等，更有虎年應景花卉「虎頭蘭」 及「虎尾蘭」，歡迎民眾前來選購。