在台中擁有多家公司的企業董座謝長恩（右二）今與媽媽、姐姐一同到嘉義縣平林國小頒發「謝榮助向陽獎學金」。（呂妍庭攝）

過年前領到「謝榮助向陽獎學金」的小朋友就像提前領紅包，十分開心。（呂妍庭攝）

在台中擁有多家公司的企業董座謝長恩接下校長劉麗吟頒贈的感謝狀。（呂妍庭攝）

謝媽媽今以先夫名義頒獎學金給平林國小的孩子，表示能貢獻心力給學校，十分開心。（呂妍庭攝）

在台中擁有多家公司的企業董座謝長恩，因有感國小時棒球隊出賽到外縣市，才剛打進全國晉級賽，就因經費不足被校方要求打包行李回嘉義，幸好父親謝榮助緊急金援費用，才讓球隊打完完整賽程，加上母親就讀平林國小老人大學收獲良多，謝長恩決定以厝邊照顧厝邊的心情，專款設置「謝榮助向陽獎學金」，以每年36萬，6年一個期程，支持平林國小桌球隊和力爭上游的孩子。

出身嘉義縣大林鎮的謝長恩與4個姐姐各個事業有成，雖然事業體都在台中等外縣市，但姐弟們總會撥空回家陪伴79歲的媽媽，看到媽媽在老人大學身心愉快，住家又在平林國小附近，本身也經營教育服務事業的謝長恩決定回饋家鄉，透過前校長沈淑貞牽線，與平林國小校長劉麗吟達成共識，決定設置「謝榮助向陽獎學金」。

謝長恩說，父親生前對地方教育貢獻良多，才會想以父親名義設獎學金，至於向陽，則有迎向陽光，勇敢向前的意涵，今與母親、姐姐一同發出首批向陽獎學金，領到紅包的孩子都開心極了。

劉麗吟感謝謝長恩一家人的善心義舉，指向陽獎助學金鼓勵對象以不畏逆境仍力爭上游的學生為主，以彰顯對學生優良品德的重視，此外，平林桌球隊實力堅強，屢次出戰都拿到好成績，但少數有天分的孩子卻無法負擔費用，加上外出比賽費用不算少，未來也會透過向陽獎學金支應，讓球隊順利運作。