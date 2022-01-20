在台中擁有多家公司的企業董座謝長恩，因有感國小時棒球隊出賽到外縣市，才剛打進全國晉級賽，就因經費不足被校方要求打包行李回嘉義，幸好父親謝榮助緊急金援費用，才讓球隊打完完整賽程，加上母親就讀平林國小老人大學收獲良多，謝長恩決定以厝邊照顧厝邊的心情，專款設置「謝榮助向陽獎學金」，以每年36萬，6年一個期程，支持平林國小桌球隊和力爭上游的孩子。
出身嘉義縣大林鎮的謝長恩與4個姐姐各個事業有成，雖然事業體都在台中等外縣市，但姐弟們總會撥空回家陪伴79歲的媽媽，看到媽媽在老人大學身心愉快，住家又在平林國小附近，本身也經營教育服務事業的謝長恩決定回饋家鄉，透過前校長沈淑貞牽線，與平林國小校長劉麗吟達成共識，決定設置「謝榮助向陽獎學金」。
謝長恩說，父親生前對地方教育貢獻良多，才會想以父親名義設獎學金，至於向陽，則有迎向陽光，勇敢向前的意涵，今與母親、姐姐一同發出首批向陽獎學金，領到紅包的孩子都開心極了。
劉麗吟感謝謝長恩一家人的善心義舉，指向陽獎助學金鼓勵對象以不畏逆境仍力爭上游的學生為主，以彰顯對學生優良品德的重視，此外，平林桌球隊實力堅強，屢次出戰都拿到好成績，但少數有天分的孩子卻無法負擔費用，加上外出比賽費用不算少，未來也會透過向陽獎學金支應，讓球隊順利運作。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。