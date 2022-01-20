台視、三立八點檔《一個屋簷下》20日晚將上演緊張綁架場面。楊子儀所飾演的「江人傑」欠下千萬債務，黑道阿龐追債不成，目標轉向同住一個屋簷下的林筳諭和于晴，將兩人綁架之後再脅迫楊子儀還錢。楊子儀及時趕到出手相救，卻慘遭修理場面險象環生。楊子儀被4、5人圍毆痛苦倒地，拍攝過程中手掌不慎擦傷掛彩，工作人員發現後趕緊上前幫忙消毒、包紮，他一派輕鬆表示：「有流血就代表是幫忙擋煞，沒流血反而比較不好。」

《一個屋簷下》楊子儀（左）、阿龐。（台視提供）

林筳諭也上前關心，並大讚楊子儀非常敬業：「子儀哥超棒的！」，楊子儀聽了一臉疑惑，表示沒聽過林筳諭這樣說話。林筳諭也老實表示：「是因為有鏡頭在拍我才說的。」，楊子儀聽了則是笑說：「也是，這種話平常才不會從妳嘴巴裡說出來。」，隨即接著爆料：「她平常都是說『楊子儀你快一點好不好，我想回家煮飯了啦！』」。

楊子儀後來仔細檢查發現傷口滿深，自己也嚇了一跳，他解釋受傷原因：「剛剛被龐哥的手下揍，我就用手去撐地板，下去瞬間就知道了，因為觸感不太一樣，等導演喊卡我一看就想說完了，一直在滴血。謝謝工作人員趕快幫我清理傷口，不然在野外受傷萬一有細菌，擔心染上蜂窩性組織炎。」，不僅如此，楊子儀被人痛毆在地的戲為求逼真，每個鏡頭都是拳拳到肉，甚至在現場都聽的見拳頭打在身上的聲音，楊子儀表示：「因為在鏡頭上看，不真的打到的話會很假。」，現場被打到滿地爬的他瀟灑笑說：「通常隔天才會開始全身痠痛，沒甚麼啦！小事。」。

台視、三立八點檔《一個屋簷下》每週一至週五晚間8點於台視主頻及三立都會台同步播出。除此之外愛奇藝、myVideo及LINE TV也能觀賞，歡迎觀眾朋友鎖定。