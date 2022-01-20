隨著道瓊工業平均指數今年以來大殺1500點，市場恐慌情緒浮現，擔憂美股崩盤的聲音不絕於耳，預見過網際網路泡沫以及金融海嘯的價值投資大師、橡樹資本創辦人霍華‧馬克斯(Howard Marks)最近接受外媒採訪指出，由於通膨持續走高，這可能逼得美國聯準會(Fed)加速升息腳步，甚至是比預期升息次數還多，這會導致包括股票等資產價格下滑，並推薦2種在高通膨環境的投資方式。

馬克斯早在去年就不斷對寬鬆貨幣政策帶來的負面影響示警，去年8月受訪指出，股市與經濟循環會相互影響，股市創高反應經濟來到榮景期，但如今美股不斷創高，經濟卻才剛處在復甦初期階段，這相當不尋常，這當然可以視為一個不好現象。馬克斯認為，Fed應該別在插手市場運作，應該撤回一些經濟刺激措施，讓利率回到市場機制。

據《Business Insider》報導，馬克斯受訪指出，超過2%通膨率已經非常過分，這不是大家想要看見的，通膨攀升意味著利率也會上升，只要利率上升就代表資產價格將下降，這就是目前市場發生的情況。今年以來，標普500指數大跌5.5%，以科技股為代表的那斯達克指數重挫9.43%，去年狂漲的費城半導體指數也大跌8.46%，主要是Fed對貨幣政策轉鷹態度，還有12月CPI創下7%年增率，美國總統拜登近日也大力支持Fed轉鷹，加劇市場對於高風險資產價格重估值的隱憂。

馬克斯也指出2種在通膨環境下分配資產的方法，一種是浮動利率債券(floating-rate debt)，或是出租租金可以隨著時間上調的房地產資產。不過，他也不建議投資人拋售目前的投資組合，改買上述提及的資產，這樣就太過頭了，他認為投資人只要稍做改變就好。馬克斯警告，擇時進場不是個好方法，多數人因此深受其害，長期投資才是成功關鍵。

馬克斯近期分享的2022年首份投資備忘錄，在股市賺錢的方式就是低買高賣，但比起漲價就賣出，更糟糕的是因跌價而賣出，賣出的原因應當基於投資前景：基本面、財務分析、投資策略等，而不是因為後悔和害怕犯錯。

馬克斯認為，投資意味著根據資產合理估值，將資金投入資產，並從長期的結果受益，而不是猜測未來1小時、1天、1個月甚至是1季的時間長度的價格走勢，在單個資產與整體市場頻繁進出。