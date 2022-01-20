塞考斯基與波音(Sikorsky-Boeing)合作的SB>1「挑戰王」(DEFIANT)同軸雙旋翼高速直升機，剛剛完成「任務流程試飛」(mission profile test flights)，包括快速起飛、高速巡航，在小地區著陸，以及低空飛行。證明SB>1直升機已具備運兵與突襲的性能。

即時防衛(BreakingDefense)報導，美國陸軍在幾年前提出「未來遠程攻擊機」 (FLRAA)的競標，這項計畫是新一代通用運輸直升機的挑選，其中最大的性能標準，是要比現役直升機(包括UH-60黑鷹、AH-64阿帕契)都要快，速度至少可達到250節(460公里/小時)。

「挑戰王」研發團隊在1月5日發布了SB>1的任務試飛，影片呈現它可以靈活的執行60度傾斜轉彎、在樹梢以上的低空盤旋，以及低空速度、機動性和敏捷性。團隊表示，挑戰王具有比現役陸軍直升機的兩倍速度，將士兵和物資送往戰場。

DEFIANT X Tech Demonstrator Shows Low-Level Flight and Confined Area Landing Capabilities

根據新聞稿，「挑戰王」這一次的試飛，水平飛行速度是保持236節(437公里/小時)，並在試飛期間迅速減速至著陸區。

挑戰王最大的競爭對手是貝爾公司的 V-280「勇猛」(Valor) 傾轉旋翼機，V-280與V-22「魚鷹」很類似，都是飛機與直升機的混合，因此飛行速度更快，但是它在從高速飛行轉換到慢速盤旋的模式時，需要較長的時間。可以說兩種飛行器性能各有千秋。

美國陸軍預計在2024年宣布哪種飛行器得勝。