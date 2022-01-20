美國聯準會（Fed）升息已成定局，美股承受壓力跌跌不休，科技股雲集的那斯達克指數跌勢尤重，目前已較2021年11月的高點大跌逾10％，意味著進入修正。

美股三大指數19日同步收黑，那斯達克指數挫低1.15％，較11月的紀錄高點陡降10.7％，自高點下跌10％即代表進入修正。道瓊工業指數與標普500指數皆收低1％。

那斯達克指數自高點回落主要由成長股領跌。疫情期間成長股的估值急速躥揚，多家在疫情期間大發利市的企業，如今股票已跌進熊市。部分投資人逐漸認為，新冠肺炎疫情將變為地方病，

健身器材供應商派樂騰（Peloton）較前次波段高點崩跌逾80％，線上視訊會議軟體業者Zoom重挫逾70％，莫德納（Moderna）、電子簽名平台DocuSign與Paypal股價較高點大跌逾40％。

鑑於通膨不斷飆高，投資人押注聯準會與其他主要央行將在近幾個月升息，讓股市失去一個有力的支撐。2022年開年以來，許多投資人開始拋售科技股，將資金轉進升息受益資產。

升息對科技股又格外不利，科技業者仰賴低利率來借款投入創新。相較於那斯達克指數陷入修正，標普500指數較高點下跌約5％。

Mediolanum資產管理公司市場策略主管歐萊利（Brian OReilly）指出，近期股市波動主要受到通膨與央行的緊縮貨幣幅度影響。通膨可能抑制消費，打擊經濟成長，現階段市場情緒相當不安。

美國公債殖利率飆漲亦是造成美股震盪的原因之一，美國10年期公債殖利率19日飆高至1.9％，創下2019年12月以來新高水準，相較於2022年初期時的1.5％。

包括微軟與網飛在內的美國大型科技企業將在下周發布業績，市場將密切關注財報結果與企業對未來幾季的展望。