台灣奧迪致力拓展在台充電布局，旗下八座Audi極速充電站已啟用服務之外，持續攜手在地充電營運夥伴，串聯展間據點、都會購物商場、目的地飯店網絡等充電據點，打造友善電動車環境。為讓Audi車主於長途旅行輕鬆充電，台灣奧迪宣布，率先與TAIL特爾電力超快充服務品牌展開合作，連結TAIL特爾電力旗下200kW CCS1高效充電站點、所有合作夥伴DC直流快充站與Audi極速充電站，目前全台已有26個快充服務站點，讓Audi電動車主便於旅程行經途中進行充電休息。

台灣奧迪指出，TAIL特爾電力超快充服務品牌積極布局國內充電基礎設施，以長途路網布點及快充建置為重，除於交通樞紐幹道建置充電站點，站點更設置200kW充電功率且相容CCS1充電規格，愛車於站內進行充電10分鐘，即可行駛約200公里，提供高效的充電服務；目前4座充電站點包含台北士林福林、國道西螺服務區（北上）、嘉義民雄及屏東楓港站已投入服務行列，全新台東市區日盛站、高雄三民區金獅站及台南永康區崑山站等三座新站點也將於農曆年前後陸續登場；除超級快充站之外，亦同步增設目的地充電據點，提供電動車主更便捷的充電服務網絡。

針對高效充電站布局，台灣奧迪表示，除已於交通樞紐地區展示中心內建置八座24小時服務的Audi極速充電站，更串聯在地充電商的DC直流快充站，藉由TAIL特爾電力新夥伴加入，串聯EV OASIS與EVALUE充電據點，截至目前全台已有26個快充站點，提供最高200kW功率的高效充電服務，形成更便利的純電生活圈。