Video Released Of Deadly U.S.Drone Strike on Afghan Civilians, August 2021

美國「有線電視新聞網」（CNN）20日報導，美國公開2021年8月29日在阿富汗首都喀布爾發動無人機空襲的畫面，當時美軍認為其正瞄準「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）恐怖分子，事後卻發現誤擊無辜目標，導致包括7名兒童在內的10名阿富汗平民不幸身亡。

根據報導，在《紐約時報》（The New York Times）依《資訊自由法》（Freedom of Information Act）向美軍要求下，美國中央司令部（US Central Command）19日公開3段影片。從長度為15分鐘的影片中，可以看見一輛白色豐田Corolla在喀布爾街道上行駛，接著倒車進入一棟房屋旁的停車位，不久後該汽車的位置便發生爆炸，周圍民眾開始聚集並試圖滅火。

美軍另外還公開2部長度皆約為5分鐘的影片，其中一部更清楚地以彩色畫面拍到白色豐田Corolla的模樣，且在美軍瞄準該車輛時，螢幕中央可見一個菱形符號；另一部影片則為一架無人機先觀察喀布爾市內的多個地點，最後將注意力集中於一個停放多輛白色汽車的停車場。

2021年8月26日喀布爾機場發生恐攻，奪走包括13名美軍在內的近200條人命，讓美國繃緊神經，全力阻止下一場可能出現的恐攻。但在8月29日時，美軍認定瞄準的目標是一名ISIS-K恐怖分子，實際上卻是一名非政府組織「國際營養與教育」（Nutrition and Education International）的阿富汗籍員工，且他當時已申請與家人一同撤往美國。美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）上將最後承認，這次空襲是一場「錯誤」，並為此致歉。