網美青青近日遭另一名網紅小商人爆料，被2名金主包養，甚至和其中一名邱姓金主已在去年結婚，雖然她否認已婚，但仍被小商人緊咬不放，再指控她藉高調炫富搞吸金詐騙，對此，青青也曬出身分證否認已婚，不過小商人又透露自己已蒐集他們的相關詐騙證據，目前已交給檢調處理，而稍早青青則在IG限時動態道歉了。

青青年僅21歲就有房有車，還是咖啡店品牌執行長，堪稱人生勝利組，未料近日卻遭小商人爆料，她背後其實有金主包養，更爆料她和其中一人已在去年登記結婚，並稱她和金主們做了壞勾當，「除了博弈、洗錢、開養生館spa外，她會出來拋頭露面，就是在做吸金詐騙」。

青青在IG道歉。(圖／擷取自青青IG)

對此，青青澄清沒被包養，也沒結婚，但確實有買房，同時秀出身分證配偶欄空白自清，這也讓小商人再重錘，表示已找到25名受害者相關資料準備應戰，並表示東西都給檢調了，「交給司法。這幾天的心得：真的別惹PTT鄉民，我很多功課都是抄鄉民的」。

對此，青青也在IG限時動態，為自己的「年輕氣盛」造成「社會觀感不佳」道歉，她也向大眾和公司主管、員工、股東致歉，後續她會配合及尊重司法調查。

而小商人也回答網友疑慮，青青的結婚證書是如何取得？「是我用車馬費跟他們親人換的，因為我要確保資料正確」。他表示戶政資料不是從官家機關查詢，是有兩人的個人資料，再去公開的公家網站輸入比對，「所以我敢咬死保證我手上的東西都是正確的」

青青IG限時動態道歉全文：

「青青滴社會大眾道歉文」，本來買房子成家立業是開心的事，但確實因為我年輕氣盛急於一時，造成「社會觀感不佳」，甚至因擔任公司行銷，以及錯誤行銷方式導致公司名譽受損！我在這對所有大眾及公司一級主管與員工以及股東深感抱歉。本人深感歉意，因除了浪費媒體資源，也浪費社會及司法資源！後續一切將配合及尊重台灣司法。在此也要感謝關心我的所有人！