近期臉書一則「鮮魚湯」的貼文引起熱議，一名女網友在臉書社團分享北市內湖區一間鮮魚湯，透露一間鮮魚湯老闆自北越來台讀書，半工半讀開了一間店，但老闆的顏值過高，意外讓大批女網友為之瘋狂，在網上掀起一波揪團去喝湯的熱潮。

一名女網友16日在臉書社團《【我是東湖人】(社團版)》發文，透露因為母親喜歡喝魚湯，她把東湖附近的魚湯店通通嘗過一遍，最終一間在東湖的鮮魚湯店擄獲她的心。

原PO分享鍾情的原因是該間魚湯店的滷白菜特別合胃口，並分享該間店的菜單品項眾多，但實際上店家備料不足，實際能點的品項並不多，原因則是老闆還是「小朋友」，甚至是一位自北越遠道來台念書的大學生。

東湖一間鮮魚湯店的老闆長相清秀，引起大批網友暴動瘋喊要去喝湯。（翻攝臉書社團《【我是東湖人】(社團版)》）

原PO表示，店家只有晚上才營業，因為白天老闆在上課，且店裡的燈光昏暗，再加上近期天氣較冷，因此店門總是緊閉，而老闆初來乍到，中文也不太流利，相比其他店家顯得相當冷清，她實在害怕店家生意不好而倒閉，考慮之下才決定發文分享給網友。

然而看似平常的推介文竟在發布後引起網友熱議，截至發稿時間已湧入逾800則留言，分享次數更狂，超過2000次。原來是因為原PO所貼出男老闆照片太吸睛，照片中男老闆在料理途中回眸一笑，而老闆不僅五官深邃，眼神也相當清澈。

不少女網友在留言區狂讚，老闆實在太帥。（翻攝自臉書）

也有網友直接分享至個人版面，揪團友人一起喝魚湯。（翻攝臉書）

檢視該篇貼文的留言區，清一色都是女性使用者，女網友紛紛在留言區寫下，「老闆好帥！」、「最近要來喝魚湯補一下了！我指心靈部份！」、「好誇張的帥」、「明天帶小孩去吃，小孩愛吃魚，我要看老闆」、「整篇文我只注意到老闆好帥」、「看完照片介紹 好像開始喜歡喝魚湯了」、「我也是喜歡喝魚湯的媽媽，孩子不用幫我買，我可以自己去」、「這個鮮肉⋯噢不，鮮魚湯，很可以」；還有不少網友在留言區標記好友，打算揪團去喝魚湯。