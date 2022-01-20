中央氣象局表示，今(20日)白天回溫明顯，入夜後南方雲系北移，連西半部也會開始下雨，一路下到周末；明、後兩天(21、22日)天氣回暖，但下周一(24日)東北季風又增強，天氣再度轉涼。

明(21日)水氣較為豐沛，各地降雨機率較高。(圖／中央氣象局)

明天(20日)受到南方雲系北移的影響，降雨除了原先的東半部、恆春半島以外，擴展到中部以北地區也都有短暫陣雨，其中基隆北海岸、東半部一帶降雨較為持續且時間長，也可能有較強的陣雨出現，南部地區也是有局部短暫陣雨發生的機率；溫度方面與今日相差不遠，清晨中部以北及東北部低溫在15度左右，花東及南部17至19度，白天北台灣、花蓮地區18至20度，中部及台東22、23度，南台灣26度左右。

周六(22日)東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略回升，但各地早晚天氣仍涼；南方雲系北移，水氣又再增多，各地降雨機率較高。

下周日(23日)鋒面通過，下周一(24日)東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；這兩天北部及東半部地區持續陰雨，鋒面通過時，中南部地區也有局部短暫陣雨，之後則轉為短暫雨的形式，南部平地轉乾，雲量偏多。