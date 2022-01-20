看準汽車售後服務市場商機，太古汽車集團發展「車咕嚕Carguru」品牌，提供包括洗車、保修、二手車買賣與汽車百貨用品等服務，並斥資於北市內湖精華區，開設第一家實體汽車百貨店Carguru Plaza，強調複合式經營、沉浸式體驗的策略，藉此與同業區隔，未來更規畫向六都發散擴點。

太古汽車集團在兩年前創立「車咕嚕」品牌，從中古車買賣、洗車等汽車售服業務開始做起，逐步跨足汽車配件、改裝品、汽車保養美容用品電商業務，2022年初更開設第一間實體通路，透過「虛實整合」的策略，正式宣告進軍汽車百貨市場。

太古汽車總財務長黃齊力介紹，傳統汽車百貨賣場給人塞滿貨的壓迫感，Carguru Plaza打造沉浸式體驗概念空間，各式產品都可現場實際試用，同時透過數位商城的建立，讓消費者可以在體驗中心裡面用手機直接掃陳列商品的QR CODE，了解產品相關資訊，也可以同步於商城下單，完成購物交易。

尤其有太古汽車集團的資源為後盾，Carguru Plaza大手筆購置專業級的裝胎、保養設備，更大手筆投資設立台灣汽車百貨業第一間自有汽車鈑噴廠，提供客戶差異化的服務外，鈑噴廠更能支援自家集團經銷的汽機車品牌保修業務，賣場內空間也可展示自家代理的哈雷、偉士牌重機。

此外，20日開出的第一家Carguru Plaza，還與全家便利商店、連鎖餐廳複合經營，一來降低租金成本的負擔，二來還可收到相互集客的效果。