台南科學園區去年營收破兆元，帶來8萬多人的就業人口，但鄰近的新市區，因人口老化，出生率小於死亡率，移出人口多於遷入人口，設籍新市的固定人口不增反減，但流動人口大增，對交通、基礎建設與區政帶來過重負荷。

善化房仲業者楊欣崇表示，民眾租房、買房會詢問該區繁榮程度，房仲業者會參考電信人口指數，以善化區來說，設籍人口5萬1200多人，加上手機活動人口，人數有5萬5000人左右；但是新市區設籍人口3萬7000多人，晚上手機活動人口約有1萬7000多人，加起來也有5萬5000人，可見新市的外來流動人口數量相當大。

新市房仲業者楊易達說，到房仲公司尋求買屋、租屋的民眾比例是5比5，但新市建案少，很多建案預售時就已完售，今年預計也只有3或4個建案推出，因此許多民眾都先在附近租屋，所以有很多老屋紛紛裝潢成套房出租。

新市大量進駐人口導致房市供不應求，租屋人口大增，餐飲服務業增加，一家自助餐業者說，每天中午煮「5斗米」不夠賣。此外，民生垃圾也隨之增加，新市里、新和里市區垃圾收運從晚上8點延到9點還收不完。

台南市議員陳碧玉表示，新市區不僅收運垃圾的清潔隊人員負擔增加，連消防人力也嚴重不足，因土地交易熱絡，地政事務所業務量大增，鑑界天數需排60天左右，民眾叫苦連天，經過多次向市府爭取，今年才陸續獲得改善。

此外，每日上下班時間車流量大，尤其市區主要道路有多處鐵路平交道，市區交通尖峰期大塞車，在地居民積極爭取鐵路高架化還未通過。車流量大也導致道路破損頻率大，公所維護經費大增。

新市區公所區長譚乃澄表示，公所除了一般服務項目，道路及路燈維護、水溝清淤、行道樹花木的整修，最常被民眾督促，如果是小工程可請開口契約廠商維護。

陳碧玉表示，南科每年都有編回饋金給新市、善化、安定3個區公所，去年南科因開發南科三期及橋頭、路竹園區，回饋金大幅縮減，經過協調，園區表示，去年營收增加，因此也編列5000萬經費回饋金，希望有助改善地方建設。