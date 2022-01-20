今年底就要改選桃園市議員，對比藍綠還要辦初選，民眾黨、時代力量、基進黨等小黨已搶先開跑完成首波提名，時力提名簡智翔等4人、基進黨提名藍士博，民眾黨除提名黃成峻等6人，也提名林秋霖參選復興區長，除簡智翔外，其他參選人都非現任民代，且民眾黨在桃園區一口氣提名2席，在參選爆炸的桃園區勢必再掀風雲。

時代力量月初公布首波縣市議員參選人，包括中壢區林佳瑋、蘆竹區徐鈺雯、八德區呂宇晟，其中林佳瑋曾任桃園市空服員職業工會秘書長，是「華航罷工的重要推手」，也曾代表時力角逐中壢區立委敗給現任立委魯明哲。另現任桃園區市議員簡智翔雖然不在首波名單，但他16日也在臉書宣布競選連任，希望時力提名的4席，能在桃園市議會加入不一樣的聲音，理性監督的問政力量。

民眾黨則在20日公布首波名單，包括桃園區陳品杰、蘆竹區黃國晏，大溪復興區徐慈檉、中壢區林昭印，都是民眾黨各區服務處主任，龜山區簡僑亨則是當地文青里長，值得一提的是桃園區另外還提名了前縣議員黃哲鍾兒子黃成峻，在本就參選爆炸的桃園區，更增添激烈戰況。另外也推薦刑事局偵五大隊任職的林秋霖角逐復興區長一職。

基進黨目前只在桃園區提名藍士博參選，其他區仍在徵詢。 至於國、民兩黨，會在春節後辦理初選推出名單。