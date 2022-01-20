《盧秀芳辣晚報》

總統蔡英文「論文門」爭議，旅美學者林環牆19日在臉書表示，已正式透過英國網站「WhatDoTheyKnow」發函給倫敦政經學院（LSE），要求撤下其官網在2019年10月8日為假博士蔡英文背書所張貼的造假聲明。東華大學教授施正鋒質疑，該篇聲明，怎麼會沒有行政人員的部分，口委也沒有，另外，她的系上也沒有，這種事很奇怪。

針對2019年10月8日那篇聲明，施正鋒20日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這張聲明為什麼會跑出來，質疑圈內人應知道這裡面有一些貓膩或東西，可以上下其手，可能也沒有人願意去把那篇聲明下架，而這一篇聲明搞不好什麼都沒有，除了行政的那些部分沒有，口委也沒有，論文也是亂七八遭。倫敦大學裡有太多的學院，它會認為LSE自己到底在玩什麼東西，倫敦大學幹嘛要幫它去圓謊，所以就用技術性幫忙處理掉。

施正鋒接著表示，該篇聲明這一頁怎麼會沒有行政人員的部分，但是口委一定會在論文的第一頁，總統府拿出來那疊散裝的，一定就有口委的名單。另外，系上也沒有，這種事很奇怪。她已經當總統，就是傑出校友。怎麼可能那些東西都沒有呢？覺得很奇怪。施正鋒認為，除非政權轉移，像格達費就是那樣，他兒子狗屁倒灶的事就會被挖出來了。