女騎士挪車位「硬插」遭嗆素質差 她無奈回：這邊都這樣（取自臉書「爆料公社公開版」）

1名網友日前發現路邊有名女騎士正在停滿車的車格中不斷移車、挪車位，並試圖停入自己的機車，過程中有碰撞到左右車，網友最後看不下去向前怒嗆「擠別人的車，塞自己的車」，但女騎士也無奈回應「這邊都是這樣」；影片曝光後大部分網友認為市區車位確實不好找，女騎士態度也不差，挪車位行為還能接受。

該名目擊者在臉書「爆料公社公開版」公開當時影片，影片中1橘色機車的女騎士試圖將機車停入狹小的停車格內，過程中機車不斷撞到左右兩側已停好的機車，女騎士疑似先前已強行移動左右車，最後原PO看不下去嗆說「擠別人的車，塞自己的車，跟我說這邊的人都這樣」。

女騎士也無奈回應「這邊都是這樣」；影片曝光後大部分網友認為車位確實不好找，女女騎士態度也不差，挪車位行為還能接受。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該目擊者在影片罵對方女騎士「素質怎麼可以爛成這樣」，之後再次詢問女騎士移別人的機車是正常的？女騎士則說「真的啊，這邊都是這樣，所以別人移我的車，我也覺得正常啊」，女騎士一邊回嗆原PO，一邊將車緩緩停入車格內，原PO事後仍不滿地發文「大言不慚說這邊都是這樣，素質差到爆」。

其他網友留言說其實移車情況在市區很常見，「將心比心，不得已的情況下我也會這樣做」、「有車位誰不想好好停，應該是政府要幫忙解決」、「要挪可以，畢竟車位難找，但拜託立個中柱」、「她移車很小心，沒有態度不佳，是我的車蠻願意讓她移的」、「認真一看，這邊真的都是這樣子停車」。