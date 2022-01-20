1名網友日前發現路邊有名女騎士正在停滿車的車格中不斷移車、挪車位，並試圖停入自己的機車，過程中有碰撞到左右車，網友最後看不下去向前怒嗆「擠別人的車，塞自己的車」，但女騎士也無奈回應「這邊都是這樣」；影片曝光後大部分網友認為市區車位確實不好找，女騎士態度也不差，挪車位行為還能接受。
該名目擊者在臉書「爆料公社公開版」公開當時影片，影片中1橘色機車的女騎士試圖將機車停入狹小的停車格內，過程中機車不斷撞到左右兩側已停好的機車，女騎士疑似先前已強行移動左右車，最後原PO看不下去嗆說「擠別人的車，塞自己的車，跟我說這邊的人都這樣」。
該目擊者在影片罵對方女騎士「素質怎麼可以爛成這樣」，之後再次詢問女騎士移別人的機車是正常的？女騎士則說「真的啊，這邊都是這樣，所以別人移我的車，我也覺得正常啊」，女騎士一邊回嗆原PO，一邊將車緩緩停入車格內，原PO事後仍不滿地發文「大言不慚說這邊都是這樣，素質差到爆」。
其他網友留言說其實移車情況在市區很常見，「將心比心，不得已的情況下我也會這樣做」、「有車位誰不想好好停，應該是政府要幫忙解決」、「要挪可以，畢竟車位難找，但拜託立個中柱」、「她移車很小心，沒有態度不佳，是我的車蠻願意讓她移的」、「認真一看，這邊真的都是這樣子停車」。
文章來源：臉書「爆料公社公開版」影片
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。