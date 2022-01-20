史丹佛大學國際研究學院資深研究員的法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama），近期接受《天下雜誌》專訪時表示直言，「台灣犯的最大錯誤，是廢除徵兵制」，對此前立委林濁水表示，前總統陳水扁、馬英九和現任總統蔡英文都以廢徵兵為政績，並感嘆「可悲的台灣」。前台南縣長蘇煥智則說，恢復徵兵制、搶救少子化是當前兩大國安危機，但蔡英文卻還在睡覺。

林濁水今天18日在臉書上表示，政治學大師福山說台灣犯的最大錯誤，是廢除徵兵制。他還說，美國不會為一個「不為自己而戰的國家」而戰，如果台灣人不願為了保衛自己國家而犧牲生命，就沒有美國人會願意為台灣犧牲。

林濁水認為，福山說法已經是「普世共識」，但廢徵兵是歷經陳水扁、馬英九和蔡英文三位總統完成的，而且他們還都以廢徵兵當驕傲的政績，「可悲的台灣」。

對此，蘇煥智20日在臉書上發文指出，「恢復徵兵制、搶救少子化」，是台灣當前二大迫切的國安危機，「可惜我們的蔡英文總統還在睡覺！」

此外，據《天下雜誌》報導，福山日前接受該刊專訪中提到，就他個人觀察，美國不會為了擊退中國大陸的武力犯台而在初期出兵干預，較有可能是在中國大陸主動攻擊美軍部隊和基地，美國才可能強硬還擊，且美國對於應該提供台灣多大程度的軍事支持，並沒有共識。