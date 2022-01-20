台鐵太魯閣號事故家屬質疑行政院長蘇貞昌神隱，日前透過臉書「太魯閣的眼淚」發出尋人啟事，行政院發言人羅秉成當時回應，蘇貞昌已指派他與交通部長王國材先行與家屬溝通，再安排與蘇貞昌會面，但事隔兩周，家屬仍見不到蘇揆。羅秉成今晚表示，交通部長王國材已與「太魯閣的眼淚」發言人王薇君以及家屬委任律師陳孟秀會談，院長希望相關議題與意見先行彙整後，再安排與家屬會面，並請交通部與王薇君持續與相關家屬聯繫，避免溝通上的誤解。

羅秉成指出，蘇貞昌於本月5日即已請他與王國材，先行與家屬團體進行溝通、蒐整意見，再來安排家屬與院長會面事宜，當日下午，王國材隨即與王薇君及陳孟秀會談，此事媒體有相關報導可參。

羅秉成表示，王國材與兩位代表會面後的一周內（即本月11日），他即主動與王薇君聯繫，詢問其是否可協助整理家屬關切的相關議題及意見，並徵詢是否能由他先與家屬代表當面晤談，王薇君雖答應會協助整理家屬關切的議題，但也轉達家屬「不願意見蘇院長以外的人」的原則。

羅秉成指出，他與王薇君一直保持連繫，待對方協助整理並提供家屬關切的議題與意見後，再來安排會面事宜，「太魯閣的眼淚」臉書粉絲專頁發文有所誤會，他會與王薇君就此事持續溝通。

羅秉成表示，蘇貞昌對於台鐵改革非常關切，除責成交通部針對改革事項應蒐集、聆聽各方意見外，並已親自召開多次會議進行研商，目前相關進度都在推動當中，蘇院長希能在相關議題與意見先行彙整後，再安排與家屬會面，院長也請交通部與王薇君持續與相關家屬聯繫，避免溝通上的誤解。