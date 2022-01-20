北韓勞動黨中央政治局周三召開會議，聲稱不再漠視美國對北韓的威脅，揚言要採取「實際行動」與美國長期對抗，會中指示要即刻檢視重啟所有暫時中止的活動，暗示可能考慮恢復長程導彈和核武試射。金正恩政權已有4年多時間未發射洲際彈道飛彈或進行核試，這被視為挑釁的舉動，過去甚至引來北韓盟友中俄兩國的指責。