北韓暗示恢復長程導彈和核武試射 22:152022/01/20 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓勞動黨中央政治局周三召開會議，聲稱不再漠視美國對北韓的威脅，揚言要採取「實際行動」與美國長期對抗，會中指示要即刻檢視重啟所有暫時中止的活動，暗示可能考慮恢復長程導彈和核武試射。金正恩政權已有4年多時間未發射洲際彈道飛彈或進行核試，這被視為挑釁的舉動，過去甚至引來北韓盟友中俄兩國的指責。 新年第4射 北韓向東海發射兩飛彈 日本開罵 北韓試射2枚彈道飛彈 嚇倒韓股 #北韓 #長程 #導彈 #試射 #核武 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北韓重新檢視與美關係 擬重啟核試、射洲際飛彈 12:462022/01/20 國際 美國譴責北韓最新發射飛彈行動 呼籲進行對話 03:192022/01/15 國際 北韓駭客2021竊取逾百億加密貨幣 投入軍備研發 08:522022/01/15 科技 北韓疫情來首開邊界 大陸證實恢復中朝鐵路貿易 20:252022/01/17 國際 繼「大便大作戰」後 北韓下令民眾上繳這物資 悲傷原因曝光 12:082022/01/14 國際 北韓射2枚彈道飛彈 中朝邊境列車重啟 04:102022/01/18 話題觀察 北韓元月3度試武器 金正恩未視察射鐵路機動飛彈 10:572022/01/15 國際 北韓批美制裁形同挑釁 警告勿妄動否則強烈回應 09:492022/01/14 國際 亞太高調秀拳頭 美潛艦武裝逾百核彈頭罕見現身關島 14:322022/01/17 軍事 北韓證實試射2戰術導彈飛彈 驗證精準度 12:082022/01/18 國際 北韓又搗彈 10天內第三次試射 04:102022/01/15 國際大事 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 美股今年暴殺1500點還沒完？ 華爾街大老曝這件事惹禍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。