德國12月PPI創史上最大年增幅 22:152022/01/20 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局20日公布，能源價格大漲的緣故，12月工業產品生產者物價指數（PPI）年升24.2％，創下史上最大年增幅，若與前月比較升幅達5％。12月能源價格年漲69％，主要受到天然氣價格年增121.9％的帶動，若排除能源價格不計，整體PPI年升10.4％。 中國今年GDP增速預估保5 通膨可控 日本上月企業商品價格躍升 增幅史上第二高 #PPI #史上最大 #年升 #能源價格 #增幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 央行升息 紐西蘭12月房價指數增幅縮小 20:112022/01/18 財經 美國12月PPI年增9.7％ 略低於市場預期 23:022022/01/13 財經 塞港影響 去年假期網購支出成長8.6％ 近年最低增幅 14:202022/01/13 財經 保供穩價力度加大 陸12月PPI年漲10.3％ 漲幅回落 10:322022/01/12 兩岸 陸CPI放緩 降息機率高 04:102022/01/13 財經要聞 券商去年獲利 首破千億 04:102022/01/20 證券．權證 穩外貿 大陸15條政策措施落地 04:102022/01/13 焦點新聞 《國際經濟》14月首減 韓上月PPI月增持平 09:432022/01/20 財經 陸12月CPI年增1.5％ PPI升10.3％ 均低於預期 10:412022/01/12 財經 獄政史上最大貪瀆弊案 王令麟二審出庭否認行賄求判無罪 19:032022/01/19 社會 權證星光大道－元太 法人買超力挺 04:102022/01/19 證券．權證 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 美股今年暴殺1500點還沒完？ 華爾街大老曝這件事惹禍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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