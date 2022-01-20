德國聯邦統計局20日公布，能源價格大漲的緣故，12月工業產品生產者物價指數（PPI）年升24.2％，創下史上最大年增幅，若與前月比較升幅達5％。12月能源價格年漲69％，主要受到天然氣價格年增121.9％的帶動，若排除能源價格不計，整體PPI年升10.4％。

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