蘇晏霈在民視八點檔《黃金歲月》中受邀跟男友媽媽陳夙雰一起用餐，不料竟在停車場搶了對方車位，而智慧化解尷尬，也讓收視一開盤創下平均收視5.04佳績。

蘇晏霈表示自己看了播出也覺得很逗趣好玩，尤其搶車位那一段劇情，很開心劇組找來帥氣的車讓她駕駛，但平常沒有搶過別人車位，倒是有一次在市區工作，好不容易找到停車位，結果被一輛逆向而來的車子搶走，讓她當場爆氣，原本想搖車窗理論，發現對方下車一群人，而且疑似黑道兄弟，只好默默再把車開走。

民視《黃金歲月》劇照。（民視提供）

被男友媽媽說是黑道老大的女兒，不適合自己的兒子，蘇晏霈在劇中回：「只要阿姨給時間好好認識我爸，也好好認識我，就會發現我們不是壞人！」巧妙化解男友媽媽的話，讓觀眾看播出留言說要「這招好用要筆記下來」，過年可以來對付不講理的長輩。

蘇晏霈感謝劇本寫得很好，但如果是她也會這樣處理，假如遇到長輩說的話很刺耳，但一定要有禮貌的回應，這時候就要四兩撥千斤，總之不能讓長輩生氣、又能化解話題。

民視《黃金歲月》劇照。（民視提供）