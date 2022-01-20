澎湃新聞20日報導，就在Omicron病毒株首次被全世界知曉僅8周後，世衛組織（WHO）20日宣布，在最早報告該變異株的南非，Omicron疫情正在走向終結。WHO非洲區域主任莫提博士（Dr Matshidiso Moeti）20日在線上記者會說：「Omicron疫情正在減退，這一波疫情正在（南非）結束。」

大陸澎湃新聞採訪南非醫學研究理事會愛滋病和結核病研究辦公室主任法里德·阿卜杜拉（Fareed Abdullah），他說，在南非疫情「震央」豪登省（Gauteng Province），已經接近了Omicron疫情的終點。預計其他省分將在未來兩到三周內達到這一水準。與前幾波相比，這次住院病例和死亡人數減少了80％。

南非流行病學建模與分析中心的浦廉博士（Juliet Pulliam）也向澎湃新聞證實，南非所有省分的病例數和住院率都在下降。

資料顯示，每日新增病例在南非全國越來越多的地方呈直線下降。患有嚴重疾病的病例比例遠低於Delta疫情高峰期。疫苗——尤其是在加強針注射後，在預防住院和死亡方面仍然非常有效。

莫提表示：「這一波Omicron疫情浪潮的上升、高峰和下降都是前所未有的，其總體影響是較溫和的，非洲正在出現死亡人數減少和住院人數較少的情況。但非洲大陸尚未扭轉大流行的局面。」

在這一波疫情中，非洲累計平均病死率（確診病例中的死亡比例）為0.68％ ，此前三波疫情高峰病死率都在2.4％以上。

南非可能不是唯一迎來Omicron疫情終結的國家。有跡象表明，另一個較早期暴發Omicron疫情的英國也正在與南非一樣出現快速的疫情消退。隨著感染人數急劇下降，有專家樂觀認為，英國正在逐漸走出這一波疫情的「至暗時刻」。最終，Omicron變體可能會在英國成為「地方病」，而不是大流行病。

「地方病」被認為是仍然在人群中傳播，但傳播水準相對較低且沒有嚴重的公共衛生影響。換句話說，就是新冠病毒「流感化」。

美國也出現這樣跡象。盡管美國許多地區的病例數、住院人數和死亡人數仍在迅速攀升。但有著指標意義的紐約市卻在迅速下降。

但其他一些國家和專家對南非的情況表示謹慎，並指出南非較低人口年齡以及此前疫情中獲得的較高自然免疫力，或許是其疫情影響較輕的原因。