立院本周發生華視總經理莊豐嘉疑似恐嚇國民黨事件，導致國民黨不滿，揚言罷審預算。民進黨立院黨團總召柯建銘今日表示，絕對尊重媒體的獨立性，但當媒體變成武器，恐嚇國民黨，那就超過紅線了，這不是國民黨的事情而已。希望明天會有一個大家可期的結果。

柯建銘指出，這是國會自主、權力分立的問題，大家可以有立場，但整個國家不能被莊豐嘉綁架，讓預算走不下去。期待明天華視董事會職務調整案，會有一個大家可期的結果。

柯建銘說，尊重今天公視董事會的程序處理，莊豐嘉的去留不是任何人可以下令的，不過莊豐嘉犯了最大的技術性錯誤，也得不到他想要的，其實應該交給民進黨協商，不必互嗆。

柯建銘指出，立院已經空轉兩天，希望下周一院會處理法案、下周二處理總預算，而六千多案只剩本周五、六可以協商，像是130多億軍公教加薪問題，也要在年前處理等等，挑戰度極高，且現已為莊豐嘉的事情停擺兩天，很可惜，全國都在看。

柯建銘表示，國會還是要有國會的高度，不要讓外界覺得國會在追殺莊豐嘉，讓對的事情變成錯的。希望明天的朝野協商要順利進行。