隨著時代進步，不少新興行業出現，過往一些傳統產業也漸漸走入歷史，日前就有民眾分享民國60年代的台北，曾有過一個特殊職業，如今早已被遺忘，那就是「搭計程車賺錢」，貼文一出讓不少人大開眼界，也釣出老台北人證實，「以前有做過！」

原PO日前在《復刻舊時光》臉書社團PO文透露，民國60年代時，隻身從鄉下來到台北西門町找工作，意外發現一個特別的行業，就是「搭計程車賺錢」。他提到，因為當時西門町相當熱鬧，空車是無法進去的，所以計程車一定要有載人才可以進到電影城或鬧區，「那時候就有一個行業是從外面坐等候的計程車空車」。

也就是說，先從西門町外搭乘等候的計程車空車，讓司機順利進到西門町後，再下車走出西門町，接著找空車又搭進來。這份工作在當時一次可賺十塊錢，一天來來回回大約可以賺進一、兩百塊，不過隨著時間過去，這個職業逐漸被人們所遺忘，原PO也不禁感嘆，「這應該很少人知道，現在回想起來滿懷念的」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「第一次聽到，好神奇哦」、「啊…挑起了塵封數十年的往事」、「還真有意思耶！」、「上有政策，下有對策」、「第一次知道還有這種賺錢方式」、「好棒的年代」。

貼文同時釣出不少過來人，認證確有此事，「那個年代，住在西門町附近，有些小朋友賺零用錢，或幫家裡賺錢」、「以前是北部人，確實是賺零用錢的方法」、「我知道，老爸開計程車的」、「有啊，我有聽過！我爸說當初就是這樣的」；其他網友也回應「小港機場以前也是如此，空車不能進去，要排班，有些投機的司機就會載人進去，順便攬客，然後給下車的人10元走路工」、「我小時候在機場幹過這檔事，其實很難賺，要走很遠」、「賺錢兼運動！當年如果一天賺200元算高收入了」。