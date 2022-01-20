大陸央視新聞20日報導，中國駐斯洛維尼亞使館發言人當地時間1月19日發表談話稱，注意到斯洛維尼亞總理揚沙日前接受印度媒體採訪時發表挑戰一個中國原則、支持台獨的危險言論，中方對此深感震驚，強烈反對。

中國駐斯洛維尼亞使館發言人表示：

一、揚沙在採訪中多次用「國家」指稱台灣。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中國必須統一，也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

二、揚沙稱「斯台正就互設代表處進行商談」。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中斯關係的政治基礎。中方堅決反對中國建交國同台灣進行任何形式的官方往來。斯政府多次重申奉行一個中國原則，中方強烈敦促斯方切實恪守承諾，以免損害兩國關係的政治基礎。

三、揚沙稱中方對立陶宛施壓，「孤立」立方。中立關係出現問題的是非曲直十分清楚，立陶宛執意允許台當局以「台灣」名義設處，公然把「台灣」和「中國」並列，赤裸裸製造「一中一台」，嚴重違反一個中國原則。中方堅決捍衛自身正當權益，作出的反應合理合法且必要。

發言人指出，今年是中斯建交30周年。經過雙方共同努力，兩國關係總體平穩良好，雙方多領域合作取得積極成果。這符合兩國和兩國人民的根本利益，值得雙方珍惜維護。中方強烈要求斯方避免違背一個中國原則的言行，維護好兩國關係的政治基礎和各領域合作成果。