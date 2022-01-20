美國總統拜登就職滿一年，19日舉行執政周年記者會，有別於前總統川普干預聯準會（Fed）決策，拜登表示尊重Fed獨立性，但也強調其穩定物價的使命，支持主席鮑爾著手緊縮貨幣政策，準備升息對抗通膨。

拜登在他今年首場記者會上指出:「新冠疫情造成很多經濟併發症，包括全球經濟體的物價飛漲。Fed在過去一年半的危機期間提供非比尋常的支持，鑑於我們經濟實力堅強及近來物價上漲速度，正如鮑爾主席所言，是時候重新調整貨幣刺激措施，現在有其必要。」

前總統川普三番兩次公開指責Fed的利率決策，對他2017年欽點出掌Fed的鮑爾也是不假辭色。

拜登去年底提名鮑爾續任Fed主席，部分原因是認同他在疫情最嚴重之時，支撐美國企業和金融業的努力。

美國通膨飆升，從肉類到二手車，各式貨品成本幾乎無一不漲，近幾個月來拜登政府和聯準會雙雙承受選民不滿的壓力。

民調顯示，美國人認為國家朝錯誤方向發展。根據民調分析機構FiveThirtyEight的調查，拜登的民意支持度這幾個月來低檔徘徊，19日停留在42％，他走馬上任時支持度還有五成（53％）。

儘管拜登政府的防疫表現惹來不少民怨，物價高漲讓美國人怨聲載道，但他執政一年來仍有經濟亮點，尤其是就業市場持續好轉。

去年美國經濟創造640萬個就業機會，是自1939年開始有此紀錄以來的年度新高。失業率也急遽下滑，去年1月尚在6.4％高點，到去年12月已降到3.9％。

拜登去年3月簽署的1.9兆美元疫情紓困法案，幫助美國人紓解財務困境。拜登也簽了1兆美元基礎建設法案，改善老舊道路橋樑並提高網路覆蓋率，他聲稱這可提振整體經濟，強化抗衡中國的競爭力。

但美國去年12月通膨年率達7％，攀上1982年來最高點，拜登的1.9兆美元紓困法案成了箭靶，挨批是助長通膨的罪魁禍首。由通膨持續升溫來看，共和黨吐槽拜登開的經濟處方失敗。