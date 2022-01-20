鑑於近來鎖定銀行客戶的詐騙案件層出不窮，新加坡金融管理局（MAS）和新加坡銀行協會（ABS）19日發出聯合聲明宣布，將推出新措施強化數位金融安全，星國銀行在未來2周內，會配合MAS採取更嚴格的措施。這些措施包括移除向零售客戶發送電郵或簡訊的連結，取消向客戶發送資金轉移交易通知的門檻。