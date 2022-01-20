銀行詐騙猖獗 新加坡擬強化數位金融安全 22:152022/01/20 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於近來鎖定銀行客戶的詐騙案件層出不窮，新加坡金融管理局（MAS）和新加坡銀行協會（ABS）19日發出聯合聲明宣布，將推出新措施強化數位金融安全，星國銀行在未來2周內，會配合MAS採取更嚴格的措施。這些措施包括移除向零售客戶發送電郵或簡訊的連結，取消向客戶發送資金轉移交易通知的門檻。 企業客戶新台幣綠色定期存款 星展銀行（台灣）領先市場推出 華南銀行「福虎生豐，來進寶」發財金御守 限量發送 #銀行 #強化數位金融 #MAS #發送 #移除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美銀、大摩 上季財報雙強 04:102022/01/20 全球財經 薪資通膨 重傷銀行業獲利 04:102022/01/20 全球財經 新台幣害的！銀行加碼投資近1.8兆被匯損吃光 18:102022/01/20 財經 高雄銀行舉行111年「全員理財啟動大會」 17:542022/01/20 財經 台中小提燈發送 嘉義百年虎爺亮相 04:102022/01/19 焦點要聞 疫情升溫 嘉義市政府取消春節廟宇發送紅包 19:232022/01/20 生活 LPR下調陸股洗三溫暖 銀行地產股領漲 11:592022/01/20 財經 擁抱經濟重啟題材 資金轉進銀行、商品循環股 18:242022/01/19 財經 將來銀行22日試營運 拚3月開張 04:102022/01/19 金融．稅務 車城福安恆春福德宮 新春發錢母 04:102022/01/20 地方新聞 銀行外匯業務規範 央行修正 04:102022/01/20 金融．稅務 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 美股今年暴殺1500點還沒完？ 華爾街大老曝這件事惹禍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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