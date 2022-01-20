台開董事長邱于芸決定正面迎戰台中市政府！邱于芸繼13日正式設籍成為台中市民後，20日在委任律師陪同下，親赴台中地方法院，遞狀聲請「定暫時狀態假處分」，以保障公司的台中神岡豐洲二期續行開發權益。為了豐洲二期案子發展，邱于芸說，她有考慮要參選台中市長，但迄今尚未下決定。

對此，台中市經發局強調，將收集相關事證後，委請律師進行法院訴訟程序。

邱于芸強調，她13日正式把戶籍，從台北市大安區，遷到台中市西屯區，第一考量，她想要投票（投年底的市長選舉選票）；第二考量，看她有沒有那個能力，幫市民做什麼，也要看看豐洲二期案子發展，目前她有考慮要參選台中市長，但迄今尚未下決定。

邱于芸說，10年前（2012年），台開經台中市政府公開甄選，並評定取得台中神岡豐洲科技工業園區二期案辦理開發，歷經8年種種難關，終至2020年取得工業園區公告設置，而後兩年至今，台開質疑台中市府罔顧合約第4條規範權責，應依法令辦理土地及地上物協議、評議、補償、地上物拆遷清除等有關工作。

邱于芸強烈抨擊台中市府蠻悍的不當作為，豐洲二期精密科學園區合約，遭市府片面解約，已嚴重影響該區廠商進駐期程，基層產業因此停滯，居民生計無以為繼。

台開說，中市府不僅自2019年12月起，怠惰不核備開發成本，致使某家銀行無法依融資契約規定動撥款項，又便宜行事，11次函文要求台開先行墊付非工程期程款項，再以其他工業區案2021年9月起，向法院提出假執行及假扣押等一連串法律動作，造成銀行團無法動撥開發款項，欲進一步對台開收網。

邱于芸認為，中市府的上述動作，引發銀行連鎖抽銀根，迫使台開相關員工200個家庭面臨失業危機，更影響台開股價下跌，連帶使股民權益受損。

台開說，市府藉由縝密策謀的法律手段，意圖羅織台開無力開發豐洲工業區假象，支解癱瘓台開，更進一步解約。對此，邱于芸20日前往台中地方法院遞狀聲請「定暫時狀態假處分」，以保障公司的豐洲二期續行開發權益。

對於台開指出因經發局不核備開發成本，致遭銀行團暫停動撥開發款項，經發局表示，實因台開公開訊息2020年第四季至2021年第三季（連續四季）的會計師查核報告，均指出繼續經營能力存在重大不確定性，證交所2021年4月7日起，將台開公司上市有價證券，列為變更交易方法。

同年10月15日公告台開10月14日又發生退票情事，自同年10月18日起，併案列為全額交割，並採行分盤集合競價交易方式等，可歸責於台開公司等事由所致，與經發局無關。

至於相關開發成本的查核作業，經發局均已委請會計師進行查核，經審核無誤，即可進行核備。

經發局指出，為確保市府的債權，執行假扣押，是因市府委託台開出售台中工業區二期護坡地，因該公司遲未返還結餘款。為保債權，市府以現有資料直接辦理結算，向法院聲請假扣押台開約4.29億元財產，歷經1年法院程序，最高法院駁回台開的再抗告，市府假扣押裁定，終告確定。