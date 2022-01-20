2022年壬寅虎年，面對疫情紛擾，擅長運用華人獨有生肖圖騰反應年度社會氛圍的琉璃工房，以《勇者 無懼未來》為題，請來滿滿正能量、步步堅定、威嚴中飽含仁者之心的猛虎大爺，領銜退散危機。而搭上新世代「元宇宙」列車，更特別設計期間限定、只送不賣的《飛虎1號》琉璃虎公仔，身著太空戰服，戴上酷炫反光護目鏡，展開羽翼蓄勢待發，以自信之姿一飛衝天迎向嶄新未來！

《勇者 無懼未來》虎年生肖系列，以六隻完全不同姿態的老虎，涵蓋完整議題。老虎是王者，也是生物食物鏈的頂端，期許收藏家如勇者，身處高速變換的時代，越變越強、無懼未來；如王者君臨天下，包容一切的寬闊胸襟。收藏的不只是一份熱情、一份激勵，更是一份屬於華人特有文化珍藏。

琉璃工房《勇者 無懼未來》虎年生肖系列，以六隻完全不同姿態的老虎，涵蓋完整議題。圖為光明心仁者行。（圖／琉璃工房提供）

作品《光明心仁者行》是琉璃工房傳統的自信：擬真工藝技法的實力展現，通體透亮的琉璃虎，經過光線的折射，將猛虎的每一寸肌肉與線條深刻呈現，最純粹且細膩的雕刻藝術，展現老虎的步步堅定，威嚴裡的仁者之心。適合企業或長者贈禮。

《小虎王娃娃鞋》是一雙極為可愛的虎頭鞋，就像小老虎一樣活潑機靈、健健康康，大大的眼睛對世界充滿好奇。鞋子中間一個大大的「王」字，彷彿向世界宣告鞋子的主人將成為未來的王者。適合餽贈即將出生的虎年寶寶。

《虎嘯九天》在現代寫實的風格裡，加入水流之勢的吉祥寓意，呈現傳統山水繪畫的意象表達，虎的姿態氣定乾坤，把一個「勇」字詮釋的淋漓盡致。適合個人收藏或贈禮，兼具藝術價值和文化內涵。

《步步登峰》分為上下兩個部分，上半部猛虎登上峰頂，俯瞰萬物，精細寫實的立體雕刻，更加突顯虎的栩栩如生；下半部將山水合為一體，猛虎登於山光水色之上，不論居家或辦公室擺設，都能增添一抹輕盈放鬆的心靈感受。

《勇往前行》的外形為六邊形，邊長相等，寓意物種平等，一方面提醒人們，老虎瀕臨物種危機的現狀，另一方面也象徵團結與合作，猛虎從叢林中勇往前行，立體雕刻更能突顯其勇猛威嚴。適合餽贈上級領導者，擺設於辦公座位身後也頗有猛虎鎮山的氣勢。

《虎嘯風雲》捕捉了老虎勇猛飛躍的瞬間，整體動態視覺刺激了人們奮發向上的動力，琥珀色猛虎有如火焰一般，奮力躍出準備隨時拼搏，藍色的冰藍魄力中帶著一份平靜，兩者寓意不同，兼顧居家或辦公場合擺設。