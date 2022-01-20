國民黨從四大公投起接連失利，黨內對黨主席朱立倫出現強大反彈聲浪。資深媒體人黃暐瀚建議朱立倫可以選擇宣布「參選2024」或「不選2024」，只要擇一去做，朱的「人氣」保證立刻止跌回升；若都不做，就只能「全力輔選2022」，黃暐瀚還用漫畫《灌籃高手》的內容指出，關鍵在於「赤木雖然贏不了河田，但湘北還是可以贏山王」，黨主席是要幫黨贏，不是幫自己贏。

黃暐瀚20日在臉書上發文表示，「湘北還是可以贏山王！」他並指出，黨主席所為何事？

1、決定方向

2、堅定領導

3、打贏選戰

選黨主席，是要幫黨贏，不是幫自己贏！想要自己選，自己贏，那不用選黨主席，當參選人就好。

黃暐瀚發現，國民黨自從2015年之後，就出現了一個「鄉野傳奇」、「都市傳說」，即「想選總統，得先當主席」！如果沒有主席，就沒有總統。所以所有「想選總統」的人，都跑去搶黨主席了。因為大家都發現，國民黨主席未必能「幫助」一個人「當選總統」，但絕對有能力「阻止」一個人，被「提名」或是「打勝仗」。

黃暐瀚建議朱立倫黨主席朱立倫可以做兩件事：

1、參選2022

2、宣布不選2024

只要這兩件事，擇一去做，朱立倫的「人氣」，保證立刻止跌回升，領導動力，瞬間滿血。如果兩個選擇都不想做，那就只能「全力輔選2022」，這個做法回血慢，但只要年底成績尚可，主席依舊還是主席。關鍵在於，「赤木雖然贏不了河田，但湘北還是可以贏山王！」

黃暐瀚認為，朱立倫眼前是輸了，但國民黨還沒有輸！黨主席是幫黨贏，不是幫自己贏！想通這點，「輪子」自然依舊轉動。